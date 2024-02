Região: Prefeito de Itaju entrega material a alunos da rede municipal

O prefeito de Itaju, Jerri de Souza Neiva (PSDB), participou da entrega dos materiais escolares que serão utilizados pelos alunos da rede municipal de ensino no primeiro semestre de 2024.

Acompanhado do vice-prefeito, Wellington Pegorin (PSDB), e da diretora de Educação, Carmen Antunes, foram entregues além dos uniformes de verão e inverno, mochilas e calçados, para os alunos da EMEI, CEMEI e EMEF.

Os pais levaram para a casa os kits com itens para uso durante as aulas. Os produtos entregues para crianças vão desde o maternal, séries iniciais e até a 5ª série do ensino fundamental.

Os kits são compostos de acordo com as necessidades de cada nível de aprendizado, o que resultou em diferentes arranjos de material escolar, como conjunto de massa de modelar para a educação infantil e cadernos, canetas e lápis para o ensino fundamental.

Para a diretora municipal de Educação, Carmen Antunes, a entrega dos materiais de uso contínuo para os alunos mostra a democratização dentro da sala de aula.

“Estamos oferecendo o material didático da Aprende Brasil, da editora Positivo, material pensando para atender a rede particular de ensino, mas nosso objetivo é oferecer o melhor ensino com o melhor material didático”, ressaltou a diretora.

“Não se trata tão somente da entrega de um kit de material aos nossos alunos, mas do empenho do governo municipal em oportunizar aos estudantes recursos para que os mesmos realizem seus estudos em condição de igualdade”, afirmou o prefeito Jerri, que lembrou ao pais que o município dará início, em breve, a construção de uma nova e moderna escola municipal, com recursos liberado pelo Governo do Estado que se aproximam dos R$ 12.000.000,00.

“Não existe gasto quando o assunto é educação, trata-se de investimento no futuro, nas nossas crianças”, finalizou.