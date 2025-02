Região: Prefeito de Bariri toma posse como presidente da Junta Militar

O prefeito Airton Pegoraro (Avante) tomou posse como presidente da Junta Militar de Bariri na manhã de segunda-feira (10).

A cerimônia foi realizada em Bocaina, conduzida pelo 2° Tenente do Exército Gilvan Santos Furtuoso, quando o prefeito daquela cidade, Caio Augusto Crepaldi, e o de Bariri foram empossados nas respectivas juntas militares municipais.

Seguindo a Lei do Serviço Militar, os prefeitos fizeram o juramento e assinaram o Compromisso de Posse, no qual se comprometem a garantir o cumprimento das obrigações militares no município, o exercício da cidadania e o engrandecimento da Pátria.

Na ocasião, o prefeito Airton estava acompanhado do secretário da unidade da Junta do Serviço Militar de Bariri, Pedro Barbieri Silva.

A unidade municipal localiza-se na Rua Camilo Resegue, 68, telefone (14) 3662-1968. O horário de atendimento é das 8h às 11h e das 13h às 17h. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)