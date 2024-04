Região: PM detém mulher por homicídio em Mineiros do Tietê

Nesta quarta-feira (17) policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com sede em Jaú, detiveram em flagrante uma mulher, de 49 anos, pelo crime de homicídio.

A Polícia Militar foi acionada para verificar um veículo incendiado no bairro Portal das Esmeradas, em Mineiros do Tietê.

Ao realizar a averiguação, foi constatado que se tratava de um veículo GM/Astra, havendo em seu interior o corpo de um homem carbonizado.

Em posse de denúncia, os policiais militares intensificaram diligências no local informado, onde possivelmente estaria a autora, a qual foi localizada, momento em que confessou o cometimento do crime, alegando ter golpeado a vítima (52 anos) com um canivete para se defender de agressão, ateando fogo no veículo em seguida.

A autora foi presa em flagrante delito, sendo conduzida à Delegacia de Polícia.