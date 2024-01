REGIÃO: Padre Carlos coordena encontro diocesano de iniciação cristã

Domingo (28), Padre Carlos Menezes Jr. presidiu encontro diocesano com os coordenadores da iniciação cristã, em Araraquara, no salão da Paróquia Nossa Senhora do Carmo.

Cerca de 250 coordenadores do Batismo, Eucaristia e Crisma marcaram presença no início de mais uma Semana Catequética da Diocese de São Carlos

O tema abordado foi “Planejamento e Catequese”, com objetivo de promover reflexão sobre a importância de se planejar a ação pastoral nas paróquias.

A programação segue durante a semana com os encontros dos catequistas em cada paróquia, refletindo os temas: palavra de Deus, liturgia, família, comunidade Paroquial e planejamento catequético.

Sexta-feira, dia 02, às 19h30, os catequistas se reunirem em seus Vicariatos, e com o tema “O Catequista Mistagogo”, encerraram a semana catequética. (Fonte: Assessoria de Imprensa da Diocese de São Carlos)