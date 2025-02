Região: Missa, almoço e leilão de gado encerram Festa de São Sebastião

Neste domingo (2), a Festa de São Sebastião de Itaju se encerra com programação religiosa e festiva.

Logo pela manhã, às 9h, será celebrada missa em louvor ao padroeiro, seguida de benção de veículos defronte à Igreja Matriz.

A partir das 11h30, ocorre almoço festivo, nas barracas da quermesse, com música ao vivo com o cantor Paulinho Moura.

A almoço é composto por uma marmita com arroz com bacon, uma marmita com macarrão ao molho ao sugo com carne moída e um pote de salada de legumes. O valor é de R$ 20,00.

A partir das 14h, o último ato da programação é o tradicional leilão de gado.