Região: Maria Liz conquista título de Princesa Miss Guarulhos

A itajuense Maria Liz Fernandes, 6 anos, fez bonito mais uma vez e conquistou o título de Princesa Miss Guarulhos, ao representar a região em concurso realizado no dia 25 de outubro naquela cidade.

Em outubro, Maria Liz havia participado do concurso de miss na cidade de Jaú, organizado por Miss Belotto Eventos. Lá, conquistou o título de Miss Centro Oeste Paulista. Foi esta vitória que lhe valeu o direito de disputar em Guarulhos.

Segundo os familiares, foi uma experiência inesquecível. Maria Liz se preparou com aulas de passarela com a professora Beatriz. Ela também recebeu patrocínio do ateliê Adriano Mouran, que cedeu os vestidos para o desfile final. E ainda obteve apoio do Ateliê Sonho Infantil, de Glaucia Faria de Pederneiras.

Apesar da pressão e ansiedade, no dia do concurso ela manteve a calma e desfilou com precisão, conquistando o terceiro lugar e recebendo o título de princesa.

A conquista lhe valeu a oportunidade de representar o Estado de São Paulo no concurso Miss Brasil que será em Santa Catarina em março/25. Maria Liz agora busca patrocinadores que queiram fazer parte dessa jornada.