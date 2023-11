REGIÃO: Liga de Itaju realiza 14º Boi no Rolete

Dia 12 de novembro, sábado, a Liga de Apoio e Combate ao Câncer de Itaju (Lacci) realiza a 14ª edição do almoço Boi no Rolete.

O evento ocorre no salão de festas do Bairro Ruibarbo, a partir das 12h. A adesão é R$ 40, com direito à carne, arroz, feijão gordo, farofa, salada e pão.

Os participantes devem levar prato e talher. Após o almoço haverá leilão de prendas.

Os ingressos devem ser adquiridos com antecedência nos postos de venda: sede e voluntários da Lacci; Empório da Carne; Marley Modas; Nosso Posto; e Moça Brasil em Bariri.