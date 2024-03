Região: Itaju oferece café da manhã para idosas do CCI

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, a Prefeitura de Itaju, através do prefeito Jerri de Souza Neiva, como faz todos os anos, reuniu as idosas que se reúnem três dias da semana para atividades no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Ilze A. Modolin Guimarães, para uma homenagem especial nesse dia.

Foi um evento especial e comemorativo, realizado no espaço Café Pé de Cedro, começando com atividades físicas ao comando da educadora física Rubia, que trabalha com idosos no CCI, seguido por um completo café da manhã.

“Cuidar da nossa melhor idade, das nossas idosas, é preservar nossa história. Obrigado pela contribuição que cada uma de vocês deu para que nossa cidade chegar ao nível de desenvolvimento que está hoje”, ressaltou o prefeito Jerri.