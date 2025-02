Região: Itaju entrega material e uniforme escolar

A Diretoria Municipal de Educação de Itaju realizou a distribuição dos kits de material escolar e uniformes completos destinados aos alunos da rede municipal de ensino. O objetivo é garantir que todos tenham o necessário para um ano letivo de sucesso e aprendizagem.

Foram entregues uniformes de verão e inverno, mochilas, tênis, cadernos e todo material necessário, de acordo com o ano de aprendizagem de cada aluno. São 480 crianças matriculadas na rede municipal. A entrega foi realizada na tarde de segunda-feira (3), primeiro dia do retorno às aulas.

Carmen Silvia Antunes Pereira, diretora Municipal da Educação, afirmou que desde a metade de 2024 tem trabalhado para que a Administração Municipal pudesse entregar tanto o kit de material quanto os uniformes completos já no primeiro dia de aula para cada estudante.

“Esperamos que todos os alunos tenham um ano letivo produtivo e bem-sucedido. Tanto a Cemei, a Emei quanto o fundamental na Escola Profº Erasto Castanho de Andrade estão preparadas e organizadas para receber os alunos nesta volta as aulas”, destaca a diretora.

O prefeito Jerri de Souza Neiva ressalta a importância de garantir toda a infraestrutura necessária, tanto estrutural quanto de materiais didáticos, para o início das aulas na rede municipal de ensino.

“A educação é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de um município e prioridade em nossa administração. É com esse compromisso que seguimos trabalhando para proporcionar sempre o melhor aos nossos alunos”, conclui o prefeito.