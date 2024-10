Região: Incêndio atinge os dois lados da rodovia Jaú-Bariri

Grande incêndio atinge área de vegetação na região do acesso a Itapuí e Bocaina, na rodovia SP 304 – trecho Jaú-Bariri.

Há relatos de interrupções do trânsito de veículos, já que devido ao vento as chamas se alastram rapidamente, e, as vezes, chegam até à pista.

Um caminhoneiro comenta que o fogo atinge os dois lados da rodovia: tanto na região do Bairro Queixada, como próximo ao Colégio Agrícola de Jaú.

A Defesa Civil de Jaú já está no local para lutar contra as chamas com apoio de Corpo de Bombeiros e de brigadas de usinas, que vão se somando no combate ao fogo.

(Fonte: Central da Notícia)

Atualização

Com ajuda de voluntários, a Defesa Civil de Jaú conseguiu conter as chamas que avançaram em direção ao colégio agrícola de Jaú no começo da tarde de hoje.

Alunos e funcionários conseguiram sair do local. A defesa civil também salvou cerca de 200 bois e vacas que estavam na região.

Segundo Rodrigo di Paula, da Defesa Civil, o prédio da escola está “a salvo”, porém o fogo avança pra todos os lados devido ao vento.