REGIÃO: IBGE abre inscrições em processos seletivos com vagas para Jaú

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas em dois processos seletivos para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) com 7.548 vagas no país todo.

Em Jaú são sete vagas para o cargo de APM, que exige o nível médio completo, e uma vaga para SCQ, que, além do ensino médio completo, requer Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo categoria B.

As inscrições serão pela internet e estarão abertas até as 23 horas do dia 19 de julho. Edital e outras informações em: www.ibge.gov.br. Confira mais detalhes sobre cada um dos processos seletivos:

Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM)

– Vagas em Jaú: 7

– Remuneração: R$ 1.387,50 + auxílio alimentação (R$ 658,00), auxílio transporte e auxílio pré-escolar

– Requisito: Ensino Médio Completo

– Inscrições: até as 23h do dia 19 de julho de 2023, pelo site https://concursos.ibfc.org.br

– Taxa de Inscrição: R$ 42,20

– Duração do contrato: um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ)

– Vagas em Jaú: 1

– Remuneração: R$ 3.100,00 + auxílio alimentação (R$ 658,00), auxílio transporte e auxílio pré-escolar

– Requisito: Ensino Médio Completo e CNH (categoria B, no mínimo)

– Inscrições: até as 23h do dia 19 de julho de 2023, pelo site https://concursos.ibfc.org.br

– Taxa de Inscrição: R$ 42,20

– Duração do contrato: um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

Foto Divulgação