Região: Famesp abre 28 processos seletivos para Bauru

Até o dia 29 de janeiro, a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) recebe inscrições para 28 editais de processos seletivos de pessoal abertos para unidades estaduais de saúde localizadas em Bauru.

São oportunidades para médicos de diversas especialidades e para funções operacionais, técnicas e administrativas.

Os profissionais vão atuar no Hospital Estadual de Bauru, Hospital de Base, Hospital Manoel de Abreu, Maternidade Santa Isabel e Ambulatório Médico de Especialidades.

As taxas de inscrição variam entre R$35 e R$100, conforme a função. Também há vagas para unidades sob gestão da Famesp em Botucatu, Itapetininga e Tupã.

Os interessados podem acessar todos os detalhes no site da Famesp: www.famesp.org.br, clicando na aba Processos Seletivos e escolhendo o edital de interesse.

Todos esses editais de processos seletivos recebem inscrições até o dia 29 de janeiro. (Fonte: 94 FM Bauru)