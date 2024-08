Região: Estado alerta para queimadas e umidade está em nível de deserto

O Governo de São Paulo emitiu alerta para riscos de queimadas para a região de Bauru e outras 16 áreas do Estado. Isso ocorre devido ao aumento das temperaturas e aos baixos níveis de umidade do ar – que está abaixo de 20% em todas as regiões paulistas, com exceção do Litoral. Esse mesmo nível pode ser encontrado em regiões de deserto.

O alerta para queimadas partiu do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado (CGE) e foi direcionado para o celular de moradores paulistas cadastrados no SMS 4019. Essa é uma forma de comunicação da Defesa Civil para divulgar sobre riscos, desastres e emergências. No texto foi informado que há alto perigo de incêndios florestais e adverte sobre a prática criminosa de atear fogo no mato.

A “Operação SP Sem Fogo” está em fase vermelha desde de junho. Essa iniciativa pertence ao Estado e atua com ações de prevenção e combate a focos de incêndio. No período crítico, que se estende até outubro, essas atividades são amplificadas.

A operação pede colaboração de toda a população para evitar queimadas. Por isso, recomendam não soltar balões, não acender fogueiras próximas às matas e fazer descarte adequado de resíduos. Ainda ressaltam que realizar uma queima controlada só é permitido com autorização da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Para receber alertas da Defesa Civil, basta enviar um SMS com o seu CEP para o número 40199. (Fonte: JCNet)