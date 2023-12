REGIÃO: Em Boraceia, tradicional chegada do Papai Noel acontece neste domingo

A cidade de Boraceia se prepara para acolher uma das noites mais encantadoras do ano. A tradicional chegada do Papai Noel, um momento repleto de magia e expectativa, acontece no domingo (17), às 20h, na Praça da Matriz. A prefeitura, através da Coordenadoria de Cultura, convida moradores e visitantes a compartilharem o espírito caloroso e alegre do Natal.

A chegada do Papai Noel marca o ponto mais alto da programação festiva natalina preparada pela administração municipal. Além das atrações, a cidade é presenteada com o Natal mais iluminado da história, com decoração inédita em vários pontos.

Antes da chegada do bom velhinho, haverá a apresentação teatral do presépio vivo. A expectativa é que chegada do Papai Noel reúna mais 2 mil pessoas. De acordo com o coordenador de Cultura e Turismo, Léo Oliveira, haverá ainda surpresas na noite do domingo, tudo preparado com muito zelo e carinho.

“Já é tradição guardar a sete chaves como será a chegada do bom e velho Noel, mas ele vai atender a todas as crianças e famílias para abraços e fotos na sua casinha montada no Calçadão Municipal”, adiantou.

Outras atrações

Na sexta-feira (15) acontece a Feira Artes e Sabores da Nossa Terra, que será realizada à noite em dezembro e recheada de novidades e opções, artesanato, doces, presentes e muito mais, com a apresentação musical da dupla João Paulo e Rafael dentro do projeto Música para Todos.

No sábado (16) o projeto leva a música para a Praça da Vila Matilde, com a apresentação da dupla Cláudio e Alex.

O Papai Noel volta para a casinha na terça-feira (19) e quarta-feira (20) para entrega dos presentes para as crianças. Os vale-presentes foram entregue nas escolas para as crianças.