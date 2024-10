Região: Educação de Itaju vai participar do programa Criança Alfabetizada

Na quarta-feira (23), integrantes da Diretoria de Educação de Itaju participaram de mais uma reunião com os supervisores da Diretoria de Ensino de Jaú para discutir a nova adesão ao CNCA (Compromisso Nacional Criança Alfabetizada).

Pela parceria, ficou acertado o compromisso da participação alunos da rede municipal para o próximo ano.

O programa tem como finalidade garantir o direito à alfabetização das crianças brasileiras até o final do 2º ano do ensino fundamental e foca na recuperação das aprendizagens das crianças do 3º, 4º e 5º ano.

“Estamos felizes com mais essa conquista que vem para somar na aprendizagem dos nossos pequenos”, afirma a diretora de Educação de Itaju, Carmem Silva Antunes Pereira.