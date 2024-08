Região: Divertidamente 2: a voz da inveja é regional

Gabriela Milani Pizelli dublou a personagem Inveja da animação que bateu recordes mundiais e nacionais de bilheteria: o Divertida Mente 2. Ela nasceu em Jaú, mas com sete anos foi a São Paulo para fazer parte da Turma do Balão Mágico do Grupo SBT, em 2002. Se tornou uma dubladora mirim aos 9 anos e não parou mais.

“É surreal. Estou impressionada com o alcance do filme, mas a Disney Pixar é incrível em tudo que faz. Foi uma experiência muito especial”, ressalta Gabriela, que também conta que faz todos os seus papéis de dublagem com muito cuidado.

A inveja é correlacionada com um sentimento ruim, sendo até um pecado capital na religião católica, mas, na animação, ela é pequena e cheia de fofura. “Acredito que o filme construiu a personagem com bastante delicadeza, eles aliviaram esse sentimento por causa do público infantil. Ela é pequenininha e tem uma voz infantilizada”, diz.

Gabriela explica que, em um trabalho de dublagem, o objetivo é tentar ao máximo se parecer com o filme original. “Foi desafiador manter um timbre muito diferente da minha voz normal. Quando a personagem sentia inveja e queria algo, era preciso que a voz ficasse ainda mais infantil e fina”, lembra.

A dubladora declara que não faria sentido o filme construir a personagem Inveja como uma vilã que quisesse destruir algo que é do outro, uma vez que essa emoção, junto com outras, pertence à menina Riley, uma personagem bondosa que está enfrentando um desafio comum, mas também complexo: a transição da infância para a adolescência.

Essa experiência fez com que Gabriela tivesse novas reflexões. “A inveja é um sentimento que faz você se diminuir e achar que o outro é melhor. Sempre interpretei essa emoção pensando que era apenas sobre querer coisas que são de outra pessoa, mas também está atrelado a inferioridade”, analisa. (Fonte: JCNet)