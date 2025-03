Região: Dia 16 tem Festa de São José do Bairro Taquaral

Dia 16, domingo, o bairro Taquaral de Boraceia realiza a 7ª edição da Festa de São José, padroeiro da comunidade. A programação prevê missa, procissão e almoço festivo.

As atividades têm início às 9h30, com missa em louvor a São José, na capela do bairro, seguida de procissão. A celebração será presidida pelo padre Antonio Rodrigues Neto, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Boraceia.

Após a celebração, haverá almoço festivo, no salão do bairro, com música ao vivo. A adesão é de R$ 45, com direito a cardápio de arroz à grega, farofa, vinagrete e churrasco (carne, frango e linguiça). Não haverá venda de bebidas alcóolicas.

A animação musical está a cargo da dupla sertaneja Ed Cesar & Ary.

Mais informações e venda antecipada do almoço, entrar em contato pelo telefone (14) 3295-1230.