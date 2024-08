Região: Desaparecimento de Claudia Lobo vai completar uma semana e permanece mistério

A Polícia Civil, familiares e amigos permanecem à procura de informações que possam revelar a localização ou o que aconteceu com a secretária executiva da Apae Bauru, Claudia Regina da Rocha Lobo, 55 anos, que está desaparecida desde a tarde de terça-feira (6).

Ela foi vista pela última vez por volta das 15h, quando deixava a unidade da rua Rodrigo Romeiro, no Centro, com o carro da entidade, conforme registraram imagens de câmera de segurança instaladas na quadra 2. O veículo foi encontrado na manhã seguinte, na alameda Três Lagoas, na Vila Dutra, e as buscas prosseguem desde então.

Diariamente, a filha de Claudia, Letícia Prado Lobo, compartilha nas redes sociais pedido de ajuda: a expectativa é que quem tenha qualquer informação sobre o paradeiro da mãe dela faça contato com a família ou a polícia.

Na última sexta-feira (9), o delegado titular da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, Cledson Luiz do Nascimento, responsável pelas investigações, entrou com o pedido de segredo de justiça nesse momento dos trabalhos de apuração. “Só haverá uma manifestação da Polícia Civil quando houver novidade nas investigações”, disse ele à imprensa.

Conforme noticiado, Claudia deixou a Apae em horário de expediente e com uniforme da entidade, segurando um envelope, e entrou na Spin. A bolsa e o celular dela ficaram sobre sua mesa e ela não avisou ninguém para onde iria. Fatos que colaboram com o mistério que intriga toda a população.

De acordo com o delegado, em entrevista concedida na última quarta-feira (7), este envelope que aparece na mão de Claudia nas imagens das câmeras de segurança não foi encontrado e a película protetora nos vidros do veículo da Apae não permite visualizar se havia alguém no interior do automóvel junto com ela.

Cledson informou sobre uma série de medidas cautelares, que dependem de autorizações judiciais, para entender o que possa ter acontecido. Por enquanto, não se sabe se foi um fato isolado, de alguém que a e abordou para roubá-la ou se ela foi vítima de ameaça, por exemplo.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Claudia deve entrar em contato pelos telefones (14) 99875-0050 ou (14) 99660-1147.

