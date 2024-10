Região: Combate ao Câncer realiza 15º Boi no rolete em Itaju

Dia 16 de novembro, sábado, a Liga de Apoio e Combate ao Câncer de Itaju (LACCI) realiza a 15ª edição do Boi no Rolete, em prol dos serviços prestados pela entidade.

O evento tem início às 12h, no salão de festas do bairro Ruibarbo. A adesão é de R$ 40 por pessoa.

Em Itaju, o ingresso pode ser adquirido na secretaria paroquial. Em Bariri, o ponto de venda é a loja Moça Brasil.

Mais informações através do WhasApp (14) 99667-1542.