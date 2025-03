Região: Cidades da região enfrentam corte de energia e acionam CPFL

Dia 4, terça-feira de Carnaval, cidades da região, como Boraceia, Jaú, Itapuí e Pederneiras, enfrentaram falta de energia elétrica. Consequentemente, além de energia, muitos moradores ficaram sem internet, inclusive móvel. O corte chegou a durar das 16h20 às 22h.

Diante da gravidade, os municípios acionaram a CPFL Paulista, responsável pelo fornecimento de energia elétrica nesta região.

A Prefeitura de Boraceia chegou a emitir nota de repúdio ao serviço prestado pela CPFL Energia, “tendo em vista as constantes oscilações e quedas de energia”.

Segundo o prefeito Marcos Vinício Bilancieri, as ocorrências têm causado prejuízos aos empresários, proprietários rurais e comerciantes locais. Ele ressaltou que no passado já enfrentou situação parecida.

Na ocasião, após protesto feito pelo prefeito, que se acorrentou em frente ao escritório regional da empresa em Bauru, o problema foi solucionado com criação de uma linha (na época) exclusiva de transmissão de energia da subestação de Pederneiras até Boracéia.

Como o problema voltou a ocorrer, o município optou pela emissão de nota de repúdio, registrou boletim de ocorrência e fará cobranças junto à diretoria regional da CPFL.

O outro lado

Através das redes sociais, consultor da CPFL Paulista informou que forte tempestade provocou a queda de torres em uma linha de transmissão da empresa ISA Energia, localizada na região do município de Bariri.

A ocorrência afetou o fornecimento de energia elétrica para a distribuidora local, que abastece as cidades da região. As equipes das duas empresas foram mobilizadas para restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível.

A CPFL trabalhou no fornecimento de geradores para serviços essenciais e no acompanhamento do reparo feito pela ISA Energia para reestabelecer o fornecimento e distribuição da energia elétrica. Duas torres de transmissão devem ser reconstruídas. (Fonte: Central de Notícias)