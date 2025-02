Região: Cátia Bilancieri participa de encontro de novas primeiras-damas em SP

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Boraceia, Cátia Valentina Fracaroli Bilancieri, participou na quarta-feira (12) do Encontro de Novas Primeiras-damas e presidentes dos Fundos Municipais, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

O evento, organizado pela primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas, reuniu as 645 representantes de municípios paulistas.

O principal objetivo do encontro foi fortalecer a parceria entre o Fundo Social Estadual e os municipais, além de promover a troca de experiências e conhecimentos. Para Cátia Bilancieri, a iniciativa é fundamental para o desenvolvimento trabalho social no município.

“Foi uma oportunidade valiosa para conhecer os projetos da primeira-dama do Estado e trazer para Boracéia as iniciativas voltadas para a inclusão e o bem-estar da nossa população”, afirmou.

A gestora do Desenvolvimento Social no Município, Kelly Pertile Miato, também participou do evento.

O encontro foi marcado pela apresentação de resultados, celebração de conquistas e discussão de metas para este ano, destacando a importância de uma maior integração entre o Fundo Social estadual e os municípios.

“Foi um encontro muito significativo, que nos proporcionou conhecer e trocar experiências com outras primeiras-damas e gestoras de todo o estado”, concluiu.