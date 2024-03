Região: Câmara de Itaju aprova contas/2021 do governo Jerri e Pegorin

Em sessão ordinária realizada dia 18 de março, a Câmara Municipal de Itaju aprovou as contas do exercício financeiro de 2021, que corresponde ao primeiro ano da gestão 2021/2024 de Jerri de Souza Neiva e Welligton Pegorin, ambos do PSDB.

A decisão obteve unanimidade de votos e atendeu recomendação do Tribunal de Contas do Estado (EDE), que havia emitido parecer favorável à aprovação.

Jerri afirma que recebeu com satisfação a notícia da aprovação das contas pela Câmara de Vereadores, que assim reconhece a eficiência e o zelo na administração dos recursos públicos. “A análise criteriosa das contas pelo tribunal, acredito ter sido decisiva para embasar o processo na Câmara”, afirmou o prefeito.

O parecer favorável do TCE significa que o orçamento do município respeitou os limites constitucionais e a Lei de Responsabilidade Fiscal, investindo em áreas como Educação, Saúde e Infraestrutura. (Fonte: Assessoria de Imprensa)