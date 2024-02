Região: Boraceia realiza festa de São José do Taquaral

Dia 17 de março, domingo, o bairro Taquaral de Boraceia realiza a 6ª edição da festa em louvor ao padroeiro São José. A comunidade é ligada à Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Boraceia, coordenada por padre Toninho.

A programação tem início às 10h, com missa solene na igreja do bairro, seguida de procissão. Haverá música ao vivo.

Após as atividades religiosas, ocorre almoço festivo, com adesão no valor de R$ 40 por pessoa. O cardápio prevê arroz à grega; farofa, vinagrete e churrasco. Não haverá venda de bebidas alcóolicas.

Para vendas antecipadas de adesão para o almoço, entrar em contato pelo telefone (14) 3295-1230

A comunidade está realizando campanha de doação de arroz, açúcar e óleo para a festa. Quem quiser colaborar, deve entregar na secretaria paroquial e/ou na Loja da Nice.