Região: Boraceia promove o carnaval ‘Borafolia’ com três noite e duas matinês

A cidade de Boraceia se prepara para cair na folia de 1º a 4 de março. A Prefeitura, através da Coordenadoria de Cultura e Turismo, programou apresentações diversas para as três noites e duas matinês que serão realizadas nas dependências do Centro de Eventos (Barretinho).

No sábado, 1º de março, o grupo D’Samba, DJ Looks e a bateria da Associação Cultural Quilombo “Unidos por um Som” iniciam a folia a partir das 20h.

No domingo, 2 de março, acontece a primeira matinê, a partir das 15h, com canhão de espuma e concurso da melhor fantasia e animação com DJ. À noite, a cantora Natália Antunes e o DJ Pilão comandam a folia.

Na segunda, 3 de março, a animação fica por conta do grupo Novo Clima, DJ Pilão e da bateria Nota 10 da cidade de Barra Bonita. Na terça-feira, 4 de março, o grupo Novo Clima anima a matinê a partir das 15h. Vai ter concurso da melhor fantasia e novamente o canhão de espuma.

O local vai receber decoração típica e uma equipe de segurança foi contratada para, junto com a Polícia Militar, garantir a segurança dos foliões.

“Estamos preparando tudo com muito carinho para receber bem as famílias boraceenses e visitantes. Temos certeza que no nosso Centro de Eventos vamos proporcionar um grande carnaval, com muita diversão, entretenimento, lazer, conforto e segurança”, afirma o prefeito Marcos Bilancieri.

O coordenador de Cultura e Turismo, Léo Oliveira, informa que as pessoas que quiserem comercializar produtos dentro e fora Centro de Eventos deverão procurar a Cesur (Central de Serviços Urbanos e Rurais) para o cadastro.

“Queremos o carnaval com muita folia e alegria, para isso estamos preparando tudo com muito carinho para receber a todos de Boraceia e região”, finaliza o coordenador.