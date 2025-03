Região: Boraceia assina convênio de R$ 1 milhão

O prefeito de Boraceia, Marcos Bilancieri, participou na tarde de quinta-feira (13) da assinatura de um convênio que liberou R$ 1.000.000,00 para o município, visando a execução das obras da segunda parte do Parque do Tietê, que contempla os espaços de lazer.

Bilancieri também entregou nas mãos do governador Tarcísio de Freitas o Projeto 50+, que contempla a expansão da avenida Prefeito João Sinatura, contornando a cidade até chegar na rodovia César Augusto Sgavioli (SP-261), retirando todo o trânsito de veículos pesados que hoje passam pelo centro cidade. A aquisição da área para a execução do Projeto 50+ também irá garantir em torno de 120 lotes para a construção de novas moradias populares.

Tarcísio garantiu a liberação dos recursos necessários para a execução das obras desse projeto, que será um marco histórico para o desenvolvimento da cidade, preparando o município para o seu desenvolvimento nos próximos 50 anos.

O recurso assinado foi liberado para o município através pelo FID (Fundo de Interesses Difusos) que apoia projetos destinados à preservação do meio ambiente, dos bens de valor artístico, estético, histórico, turístico ou paisagístico.

A primeira-dama, vereadora e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cátia Bilancieri, e a também vereadora Jaqueline Barbaresco participaram do evento.

“Foi um dia especial para a nossa cidade, garantimos esse dinheiro para a execução da segunda parte do projeto turístico do Parque do Tietê e conseguimos entregar nas mãos do Governador Tarcísio de Freitas o Projeto 50+ e ele confirmou que vai liberar os recursos necessários para realizarmos nosso sonho, de preparar Boraceia para o seu desenvolvimento nos próximos 50 anos. Muito obrigado governador Tarcísio, por garantir a vinda dos recursos necessários para a expansão da nossa cidade”, comemorou Bilancieri.