Região: Boraceia acende as luzes do Natal no domingo

Seguindo a programação “Natal Iluminado 2024”, a Prefeitura de Boraceia, através da Coordenadoria de Cultura e Turismo, promove o acender das luzes de Natal da decoração natalina no município. O evento acontece na noite do domingo (1º), a partir das 20h.

As luzes estão em todas as praças da cidade, por toda extensão da Rua Terciliano Sgavioli, prédios públicos e no trevo de acesso ao município, onde foi montada uma iluminada árvore de natal.

Antes de acender as luzes, a administração municipal fará a entrega da primeira parte da reforma e modernização da Praça Amaro José Veríssimo, a Praça da Matriz, que foi reformada e modernizada.

Após o acendimento das luzes, haverá ainda a apresentação do Circo de Teatro Sem Lona, pela primeira vez na cidade, com um musical especial de Natal. A expectativa é reunir aproximadamente mil pessoas para o evento.

Além da decoração natalina pelas praças e ruas, a Coordenadoria de Cultura e Turismo lançou o concurso “Luzes do Natal”, com premiação em dinheiro para o morador que decorar sua casa com as luzes natalinas.

Serão três prêmios: R$ 500,00 para o primeiro lugar; R$ 300,00 para o segundo; e R$ 200,00 para o terceiro colocado. Para participar o morador precisa fotografar sua casa iluminada e enviar para o setor de cultura.

Papai Noel

No dia 7 de dezembro quem desembarca na cidade é o bom velhinho. A chegada do Papai Noel é sempre cercada de encantos e surpresas e está marcada para também na Praça da Matriz, onde será montada a tradicional “Casinha do Papai Noel”.

Nos dias 16 e 17 de dezembro, a partir das 19h, acontece a entrega de presentes para as crianças da cidade. O vale presente será entregue para todas as crianças nas escolas do município.