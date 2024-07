Região: Bariri está acima da média estadual em índice de progresso social

Criado para avaliar a qualidade de vida e o desempenho socioambiental dos 5.570 municípios brasileiros, o Índice de Progresso Social – Brasil (IPS Brasil) aponta que Bariri está acima da média estadual.

O ranking de 2024 coloca Bariri com índice de 66,81. A média do Estado de São Paulo é de 66,25 e a do Brasil, de 61,83.

A melhor nota na região foi obtida por Barra Bonita (69,54) e a pior por Pederneiras (62,28).

O IPS Brasil é uma ferramenta de gestão territorial baseada em dados públicos, que identifica e apresenta, em uma mesma escala, se as pessoas têm o que precisam para prosperar, desde necessidades básicas como abrigo, alimentação e segurança, até se possuem acesso à informação e comunicação, e se são tratadas igualmente, independentemente de gênero, raça ou orientação. O índice foi desenvolvido pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) em parceria com Fundación Avina, Amazônia 2030, Anattá Pesquisa e Desenvolvimento, Centro de Empreendedorismo da Amazônia e Social Progress Imperative.

Ele fornece uma avaliação detalhada e abrangente do progresso social e ambiental, destacando a importância de complementar as medidas tradicionais de desenvolvimento econômico com indicadores de bem-estar e sustentabilidade.

Itens avaliados

Para traçar um quadro completo da qualidade de vida dos municípios do Brasil, o IPS avalia um conjunto de indicadores agrupados em três grandes dimensões.

A estrutura do IPS possui três dimensões (Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades) e 12 componentes.

O índice varia de zero (pior) a 100 (melhor) e corresponde à média simples dos índices de progresso social das três dimensões. A nota de cada dimensão, por sua vez, é a média simples dos resultados de cada componente que a compõe. E, por fim, os resultados dos componentes são gerados a partir de pesos obtidos entre os indicadores por meio da Análise de Componentes Principais (ACP).

Para calcular o IPS Brasil 2024, foram utilizados um total de 53 indicadores públicos de fontes oficiais e de institutos de pesquisa, com fontes como DataSUS, Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, Conselho Nacional de Justiça, Mapbiomas, Anatel, CadÚnico, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, entre outras.

RANKING REGIONAL DO IPS BRASIL 2024

Cidade Índice

Bariri 66,81

Barra Bonita 69,54

Bauru 68,49

Bocaina 68,78

Boraceia 66,12

Dois Córregos 64,43

Ibitinga 67,25

Itaju 63,13

Itapuí 67,14

Jaú 67,35

Pederneiras 62,28

Fonte: IPS Brasil