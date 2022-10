Prefeitura de Jaú anuncia repasse de R$ 20 milhões para Santa Casa de Jaú

Na manhã desta quarta-feira (19) o prefeito de Jaú, Ivan Cassaro, juntamente com a secretária de saúde do município, Ana Paula Rodrigues, anunciou o repasse de R$ 20 milhões para a Santa Casa de Jaú, através do Governo do Estado de São Paulo.

A conquista se dá após várias tratativas junto ao governo estadual, inclusive com duas reuniões presenciais em São Paulo, nos dias 15 de setembro e 3 de outubro, que contaram com a participação do prefeito Ivan Cassaro; do Provedor da Santa Casa Alcides Bernardi Junior; da Gerente administrativa do hospital, Scila Andrea Pascoalotte Carretero; do Secretário-executivo estadual de Saúde, Eduardo Ribeiro.

O provedor Alcides Bernardi Junior ressaltou a importância dos recursos, assim como a participação decisiva do prefeito Ivan Cassaro na conquista da verba.

“A Santa Casa de Jaú é referência para mais de 360 mil pessoas de nossa região. Agradeço ao prefeito Ivan Cassaro, ao governador Rodrigo Garcia, ao secretário estadual de Saúde Jean Gorinchteyn, ao secretário-executivo estadual de Saúde Eduardo Ribeiro e a todos que se empenharam nessa conquista. Esses recursos vêm em um momento muito importante para suprir os resultados financeiros negativos entre os exercícios de 2020, 2021, até setembro de 2022, altamente comprometidos em decorrência da pandemia de Covid-19. Seguimos assim, na nossa missão de salvar vidas, sempre primando pela qualidade e excelência no atendimento”.

A Santa Casa de Jaú é referência em média e alta complexidade para 12 cidades, em um total de aproximadamente 360 mil habitantes. No ano de 2021 foram mais de 270 mil atendimentos gratuitos via SUS somente nas principais especialidades atendidas no hospital.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Santa Casa de Jaú