Prefeitura de Boraceia realiza melhorias no Cemitério Municipal

As ruas principais do cemitério receberam postes e braços de iluminação pública e o muro ganhou nova pintura – Divulgação

A Prefeitura de Boraceia realiza obras de melhorias no Cemitério Municipal Henrique Capana- Érico. Há previsão de iluminação pública e pintura interna e externa.

De acordo com o setor de obras, as ruas principais do local receberam postes e braços de iluminação pública. A ideia é facilitar as ações durante sepultamento noturno. Em decorrência da pandemia de Covid-19, essa prática pode ser necessária.

Outra razão para o investimento é garantir segurança e integridade ao cemitério. “A iluminação vai coibir ação de vândalos que invadem a necrópole para realizar furtos”, destacou o prefeito Marcos Bilancieri.

O chefe do Executivo visitou as obras durante a semana, acompanhado do vereador Marcio Martinello. O muro que cerca o local está sendo reformado e vai receber pintura interna e externa.

Eles destacaram que a reforma é um projeto antigo da administração municipal. “Estamos dando cuidado especial ao local que guarda a memória dos nossos entes queridos”, afirmou o prefeito.

Fonte: Site da Prefeitura de Boraceia