Prefeitura de Boraceia adota guia de compras sustentáveis

Representantes do Programa Município Verde Azul fizeram entrega do guia de compras sustentáveis ao setor de compras de Boraceia – Divulgação

A Prefeitura de Boraceia implantou como norma no Setor de Compras, o chamado guia de compras sustentáveis, hoje uma ferramenta eficiente de promoção do desenvolvimento sustentável na esfera pública.

Com pequenos ajustes no edital de licitação, é possível obter grandes mudanças na direção da ecoeficiência, com o uso racional e sustentável dos recursos.

No dia 15 de junho, representantes do Programa Município Verde Azul do Governo do Estado, Joyenathan Barbosa e Paulo Sérgio Lucas fizeram a entrega do guia de compras sustentáveis ao responsável pelo setor de compras da Prefeitura de Boracéia, Carlos Bilancieri.

Vale ressaltar que para ingressar no ranking ambiental dos municípios paulistas, o município precisa demonstrar políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável.

Segundo o setor de compras, a implantação do novo sistema ainda enfrenta questionamentos por parte de munícipes e empreendedores, mas aos poucos está havendo conscientização dos benefícios da economia sustentável.

A compra sustentável prevê o uso eficiente dos recursos materiais para que seu impacto ambiental seja reduzido, integrando elementos de consciência ambiental em todas as etapas do processo de compra.

Essa prática evita aquisições desnecessárias, tanto de uso quanto de materiais que possa prejudicar o meio ambiente. A ideia é avaliar e substituir os insumos por elementos mais sustentáveis, que estejam de acordo com as especificações de uso.

Entre as características de produtos sustentáveis se destacam o menor uso de recursos naturais; redução de materiais tóxicos ou perigosos; maior vida útil; menor consumo de energia ou água em sua produção e/ou utilização; possibilidade de reciclagem ou reutilização;

E redução de resíduos.

Para a equipe de compras, um ponto positivo é que cada vez mais é possível encontrar fornecedores que atendam a esses requisitos, porque a demanda por produtos sustentáveis também está maior. A população, ou seja, os consumidores finais, também estão mais conscientes na hora de comprar.

Fonte: Site da Prefeitura de Boraceia