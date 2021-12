Posto R2 é campeão do futsal em Itaju

O Posto R2 foi o campeão do Campeonato Municipal de Futsal de Itaju. No dia 3 de dezembro o time bateu na final o Gaditas por 10 a 4.

No jogo preliminar o Galos FC venceu o Ajax Itaju por 15 a 3, ficando na terceira colocação.

O time campeão teve também o artilheiro da competição – Wellington Angelo da Silva, com 19 gols – e o goleiro menos vazado – Marcos Vinicius Gimes, que sofreu 19 gols.

O prefeito Jerri de Souza Neiva,o vice-prefeito Wellington Pegorin e o vereador Marcio Manzuti entregaram o troféu de campeão ao capitão do Posto R2, Everton Angelo.