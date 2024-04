Pe. Carlos Giacone pede doação de sangue para quem reside em SP

O padre Carlos Alberto Giacone pede ajuda a doadores de sangue que residam em São Paulo ou que possam ir à capital paulista.

Ele necessita de hemáceas e de plaquetas por aférese. Esse tipo de doação exige um tempo maior para fazer na máquina, com paciência, e também uma veia calibrosa.

A doação deve ser feita no Banco de Sangue do Hospital Beneficência Portuguesa Paulista, que fica na Rua Maestro Cardin, 1.041, na Bela Vista, em São Paulo.

O número para agendar a doação é (11) 3505-4839 ou (11) 3505-4800, sempre em nome de Carlos Alberto Giacone.

“Deus os abençoe. Unidos na prova e na caridade de Cristo, que por nós derramou seu sangue Redentor e ressuscitou a todos nós em sua humanidade glorificada”, ressalta padre Carlos Giacone.