Paulinho Silva de Itaju renova contrato com Sub 11 do Novorizontino

Paulo Henrique Angelo Silva (10 anos), o Paulinho Silva, renovou contrato para integrar o time de futebol Sub 11 do Grêmio Novorizontino.

Após as férias escolares, ele vai morar em Novo Horizonte, através do programa Mãe do Coração, que conta com famílias locais que acolhem os garotos que residem em outras cidades. A iniciativa permite que ele possa morar, estudar, treinar e jogar na cidade sede do time.

Paulinho Silva nasceu em Bariri, mas a família é residente em Itaju. Ele é filho de Jerry Adriano de Oliveira Silva e de Elizelma Aparecida Angelo Silva, e tem o irmão, Richard.

No mês de fevereiro ele completa 11 anos de idade, o que permite que continue a atuar na categoria Sub 11. Em Novo Horizonte vai cursar o 6º ano do Ensino Fundamental.

Os deveres escolares ele vai dividir com o tempo dedicado aos treinamentos, que ocorrem de terça, quinta e sábado, com o técnico Márcio Scalione. Além dos jogos e competições.

Em 2023, após assinar o seu primeiro contrato como jogador de futebol, Paulinho teve atuação de destaque no Novorizontino, como ponta esquerda e no meio de campo. Recebeu dois troféus de artilheiro.

Em 2024, em duas semanas e em competições diferentes, já conquistou dois prêmios. Um em Oscar Bressane pela Escolinha Chute Mais e o outro em Pereira Barreto, representando a cidade de Gabriel Monteiro.

“Queria agradecer a Deus por tudo que ele vem fazendo na vida. Aos meus pais por sempre estarem comigo e me acompanhar, aos meus padrinhos Everton e Luciana e, principalmente, ao meu técnico Márcio Scalione por acreditar em mim e no potencial”, finaliza Paulinho, o craque de Itaju.