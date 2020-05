Parceria entre diocese e Sebrae traz curso on line

Parceria entre a Diocese de São Carlos e o Sebrae-SP traz o curso “Descomplique-se”, composto por cinco encontros on line, com noções de empreendedorismo, marketing, finanças, ideias de negócio e formalização.

O projeto foi lançado dia 17, domingo, pelo bispo diocesano Dom Paulo Cezar Costa, e está sendo desenvolvido através da Cáritas Diocesana. O objetivo é estimular a profissionalização de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A ideia é conscientizar e formar as pessoas para que possam conseguir algum tipo de renda para suas famílias; possibilitando-as a ter e administrar seus negócios.

“Através da cáritas, fomos buscar realizar esta parceria com o Sebrae, na certeza de que estamos possibilitando às pessoas uma perspectiva de futuro positivo e alternativo em meio a este momento complexo”, afirma Dom Paulo.

A parceria é parte do projeto “Igreja Samaritana”, uma das frentes de ação da Cáritas da Diocese de São Carlos em comunhão com a Igreja no mundo.

O projeto está dentro da comemoração dos cinco anos da Encíclica Laudato Sí, sobre o cuidado com a Casa Comum, do Papa Francisco, marcando também o Centenário de nascimento de São João Paulo II.

(Com informações do Padre Robson Caramano – Assessor de Comunicação e Imprensa da Diocese de São Carlos)

Como participar?

Clique no site https://www.sympla.com.br/sebrae—programa-descomplique-on-line__847837 e faça a inscrição ou ligue (16) 99186-7879 ou 0800 570 0800.