Palestra aborda câncer de mama e saúde da mulher em Itaju

O discutiu a saúde da mulher, o autoconhecimento como forma de prevenção, incluindo o câncer de mama – Divulgação

Outubro Rosa

O autoconhecimento é melhor forma de se prevenir. Na manhã deste sábado, 23, a Secretaria de Saúde de Itaju promoveu encontro que reuniu dezenas de mulheres para discutir a saúde da mulher, o autoconhecimento como forma de prevenção para todo tipo de alteração na saúde, incluindo o câncer de mama.

Antes foi promovida uma caminhada com as participantes por algumas ruas da cidade. A fisioterapeuta em saúde da mulher Miriã Dalberto Coutinho, fez uma palestra, uma conversa com o tema “Mulher que se ama, se cuida”.

Maraísa Calijuri, médica da família, que atua no Centro de Saúde Itaju e a coordenadora de Saúde do município, Kelly Cristina da Costa Antunes, organizaram o encontro.

“Se a mulher se conhecer, saber identificar as alterações que seu corpo apresenta será muito mais fácil identificar as alterações que pedem o acompanhamento médico”, afirmou Miriã Dalberto. Maraísa lembrou que o “Outubro Rosa” deixou de abordar apenas o câncer de mama, “ele está muito mais abrangente”.

A médica citou o tema escolhido para este ano “Mulher por Inteiro”. “É bem isso a proposta é alertar a necessidade das mulheres assumirem os cuidados com a própria saúde”, conclui.

Após a palestra, foi oferecido um café da manhã onde a participantes puderam tirar dúvidas com as profissionais e conhecer um pouco mais sobre o tema nas bancas montadas no local. Também teve o sorteio de diversos brindes.

O evento contou com a participação na organização do Setor de Assistência Social e com o apoio da Academia Diniz, que deu suporte a participação das mulheres na caminhada além da Lacci – Liga de Apoio e Combate ao Câncer de Itaju, além de outros voluntários e a equipe da saúde do município.

Fonte: Assessoria de Imprensa