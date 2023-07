Obras no complexo turístico de Boraceia estão em andamento

As futuras instalações do Complexo Turístico Parque do Tietê em Boraceia seguem com as obras em execução e contará com espaços para atividades culturais, esportivas e representará a consolidação da entrada do município no circuito paulista de turismo, utilizando o Rio Tietê para alavancar esse sonho da população.

Esta é apenas a primeira parte do projeto. O município busca recursos junto aos governos estadual e federal. A obra, ao longo dos próximos anos, permitirá gerar centenas de empregos diretos e indiretos, além de fomentar negócios no segmento da construção e turismo.

Nessa primeira etapa estão em construção a concha acústica para a realização de eventos, arquibancada para aproximadamente mil lugares e quadra para a realização de eventos multiculturais e esportivos. O investimento nesse primeiro momento é de mais de R$ 1 milhão, recurso liberado pelo deputado Alexandre Leite (União).

Para a segunda etapa, ainda mais ambiciosa, o prefeito Valdir de Souza Melo, Di Picapau, explica que corre em busca de recursos tanto na esfera estadual quanto federal. “Incluir Boraceia nesse rico mercado de destinos turísticos significa garantir emprego e renda para a nossa população que poderá explorar a chegada de turistas oferecendo serviços e produtos”, explica.

“Essa primeira etapa ficará pronta ainda este ano, mas o restante do projeto será concluindo a médio ou longo prazo, tudo depende do montante de recursos que vamos conquistar para executá-lo”, conclui.