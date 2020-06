Obra permite ampliação da eclusa de Ibitinga da Hidrovia Tietê-Paraná

Eclusa de Ibitinga: obra fará com que embarcações atravessem a eclusa com mais facilidade – Divulgação

Na tarde desta quarta-feira, 17, foi dado mais um passo importante para melhorar a navegação no canal da eclusa de Ibitinga, da Hidrovia Tietê-Paraná. Na ocasião, houve uma detonação programada de rocha para ampliar o canal e possibilitar mais rapidez no transporte de cargas pela hidrovia.

De acordo com o José Reis, superintendente do Departamento Hidroviário, órgão da SLT (Secretaria Estadual de Logística e Transportes), a obra fará com que as embarcações atravessem a eclusa com mais facilidade, sem precisar fazer muitas manobras. Isso porque o excesso de manobras pode causar atrasos nos transportes das cargas, riscos de acidentes e, consequentemente, perda de produtos.

“Vamos dar mais agilidade e segurança no transporte de cargas, o que é muito importante para o desenvolvimento logístico e econômico não apenas do Estado de São Paulo, mas de todo o Brasil. Todos os esforços estão sendo feitos para que o transporte de hidrovia ganhe ainda mais destaque no cenário nacional”, afirmou Reis.

Importante corredor de exportação com 2.400 km no total, a hidrovia soma 800 km de rio navegável em SP e liga São Paulo aos Estados de PR, MS, GO e MG.

No total, as obras para implantação do canal de montante da eclusa de Ibitinga receberam do governo paulista investimentos de quase R$ 10 milhões e a previsão de término é agosto deste ano.

Balanço

Mesmo durante a pandemia do coronavírus, a hidrovia Tietê não parou um dia sequer e transportou entre março e maio um total de 461.634 toneladas de produtos – como cana-de-açúcar e soja. A maior parte destes itens seguiu por outros modais ao Porto de Santos.

A hidrovia somou 40,6 mil toneladas de cargas transportadas entre 23/3 e 31/3, outras 184 mil de toneladas em abril e 236,8 mil toneladas em maio. A pandemia mundial começou em 23 de março.

Houve inclusive um crescimento de cargas transportadas em relação a fevereiro, mês anterior à decretação da quarentena. Naquele período, foram transportadas 82.785 toneladas. Em todo o mês de março, foram 133.491. O total deste ano, portanto, é 637.211 toneladas – em janeiro a hidrovia fechou devido à limpeza bianual das eclusas.

Só de comboios de barcas, foram 483 em abril. Cada comboio, com 4 embarcações e um empurrador, transporta 6.000 toneladas de produtos.

O transporte de cargas teve continuidade na pandemia da covid-19 seguindo todas as normas de segurança sanitária, priorizando a vida de todos os colaboradores. “O transporte de cargas pela hidrovia está sendo de suma importância para o abastecimento e para a economia nacional, já que esta logística inclui produtos vindos de Goiás e Mato Grosso”, afirma o secretário João Octaviano (Logística e Transportes).

O transporte hidroviário é cerca de 30% mais barato se comparado ao ferroviário e 50% mais em conta na comparação com o rodoviário. O custo na hidrovia é de R$ 55 por tonelada.

Ganhos ambientais

Além da compensação econômica, o transporte de cargas por hidrovia representa um grande ganho ambiental, já que cada comboio transporta em cargas o equivalente a 200 carretas pelas rodovias.

“Traduzindo, é um motor do comboio contra 200 motores das carretas, uma diminuição enorme na emissão de gás poluente”, afirma José Reis, diretor do DH.

O sistema conecta grandes áreas de produção do país aos modais ferroviário e rodoviário para que estes levem produtos a portos marítimos, principalmente Santos, de onde partem para exportação.

Em 2019, o modal hidroviário paulista transportou quase 9 milhões de toneladas, consolidando ainda mais este que é um dos maiores corredores de exportação do país.

Desde o ano passado, quando as novas gestões do DH e da SLT assumiram, o governo investiu quase R$ 40 milhões em serviços – como ampliação dos vãos entre pontes, retificação dos canais de navegação (desassoreamento e derrocamento), e sinalização da hidrovia.