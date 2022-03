Marco Bilancieiri acerta filiação ao Republicanos

O ex-prefeito de Boraceia e ex-presidente da Associação dos Municípios do Centro do Estado de São Paulo (Amcesp), Marcos Vinício Bilancieri, acertou sua filiação política ao partido Republicanos.

Em entrevista ao Candeia no sábado (26), ele comentou que estuda a possibilidade de se candidatar a deputado estadual para o pleito de outubro deste ano.

O Republicanos teve na segunda-feira (28) a filiação dos ministros Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos).

Os dois devem disputar as eleições deste ano. Tarcísio é o principal nome da sigla para a disputa para o governo do Estado de São Paulo.