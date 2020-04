Lençóis Paulista: Polícia apreende crack e dinheiro

No local da apreensão, foram encontrados uma balança digital, uma faca e saquinhos de embalagem – Divulgação

A equipe de Força Tática da Polícia Militar (PM) apreendeu 26 pedras de crack e R$ 460,00 durante patrulhamento pelo bairro Jardim das Nações, na noite desta terça-feira, 28, em Lençóis Paulista. Um casal estava na residência onde foram encontradas as drogas.

Segundo a PM, os policiais foram informados que havia uma mulher “embalando” drogas em um imóvel. Chegando ao local indicado, constaram a presença de um homem na frente da casa em atitude suspeita.

Durante as buscas no interior do imóvel, foram localizadas 26 pedras de crack, uma balança digital, uma faca, diversos saquinhos “tipo sorvete” e R$ 460,00 em notas diversas, acrescenta a corporação.

Os dois foram detidos e conduzidos ao plantão da Polícia Civil, onde os objetos e entorpecentes foram apreendidos.

Fonte: JCNET