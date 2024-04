Itaju: Juninho Lopes divulga pré-candidatura a prefeito

O vereador Paulo José Lopes Júnior (Juninho Lopes) lançou sua pré-candidatura a prefeito de Itaju em sua página no Facebook.

“Quero dividir com todos meus amigos e seguidores que aceitei o convite do grupo e serei eu a representar nossos ideais e valores”, comentou.

Juninho está filiado ao PL desde 2019. Segundo ele, tem recebido apoio nas esferas estadual e federal.

Conta que foi o vereador mais votado nas eleições de 2020, com 207 votos, e presidente da Câmara de Itaju no biênio 2021-2022.

“Agora carrego a grande responsabilidade de disputar o Executivo da cidade onde vivi por toda minha vida”, diz. “Política precisa ser feita sem politicagem, o político tem que servir e não ser servido.”