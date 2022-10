Itaju inaugura posto do Sebrae Aqui

O canal de atendimento e orientação presencial Sebrae Aqui foi inaugurado nesta segunda-feira (24) em Itaju.

A abertura do espaço é resultado da parceria entre Sebrae-SP e Prefeitura Municipal com o objetivo de promover a competitividade, desenvolvimento e melhoria do ambiente para os pequenos negócios, contribuindo para a economia local e o fomento do empreendedorismo, que vai resultar na geração de emprego e aumento da renda.

A cerimônia de inauguração foi realizada às 10h, na sede do CCI (Centro de Convivência do Idoso), com a presença do prefeito Jerri de Souza Neiva, do vice-prefeito Wellington Pegorin, além dos vereadores Silas Correa, Marcio Manzuti, Marquinho Covre, Alexandre Costa e Val Fernandes.

O Sebrae Aqui atenderá no prédio onde funciona a prefeitura, no centro, e contará um agente de atendimento. O horário de funcionamento do local será das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Segundo o prefeito Jerri, a parceria com o Sebrae para a abertura da agência de atendimento faz parte do projeto de desenvolvimento da cidade.

“Estamos trabalhando para trazer investimentos para Itaju, a fim de gerar novos empregos e postos de trabalho, mas também queremos fortalecer e criar condições favoráveis para os pequenos empreendimentos, e esta parceria com o Sebrae vai possibilitar um avanço neste setor”, declarou Jerri.

“Todos os empreendedores e interessados em abrir a própria empresa em Itaju que precisarem de orientações terão a possibilidade do pronto atendimento ou ainda agendar um atendimento com técnicos especialistas”, afirma Wilson Nishimura, gerente do Escritório Regional do Sebrae-SP em Bauru e responsável pela região.