Itaju doa terreno para expansão de empresa

Uma nova unidade da empresa Açúcar N1 será instalada em Itaju. Cumprindo as exigências legais, a prefeiutra disponibilizou mais uma área no Distrito Industrial para a empresa.

Nessa nova área a empresa pretende construir seu novo Centro de Distribuição dos produtos Globo (farinhas e açúcares) para todo o Estado de São Paulo.

Recentemente, o prefeito Jerri de Souza Neiva e o vice-prefeito Wellington Pegorin, além dos vereadores Val Fernandes, Márcio Manzuti, Marquinhos Covre, Silas Correa e Alexandre Costa, receberam no gabinete o diretor sócio da empresa, Sandro Marcelo Poças, que apresentou os planos de expansão do Grupo Moinho Globo em Itaju e aproveitou para agradecer as autoridades locais sobre está nova parceria que possibilitará novos investimentos do grupo no município e o crescimento da empresa.

Atualmente, a N1 é a maior empacotadora de açucaras do Brasil, depois das usinas.

O prefeito Jerri falou da satisfação enquanto gestor em participar desse momento de expansão da economia local, bem como poder contar com apoio do vice-prefeito e vereadores participantes desse projeto.

A N1 inaugurou sua unidade em Itaju no dia 18 de junho de 2021, onde acontece o beneficiamento e produção de açúcares especiais. Com capacidade de produção de 500 toneladas/dia – aproximadamente 12.500 toneladas/mês – a unidade gera em média 70 empregos diretos, tendo como grandes diferenciais a tecnologia e a inovação no processo produtivo, destacando produtos customizados para atender necessidades específicas de clientes da área de transformação – como por exemplo fábricas de doces e gomas. O investimento do grupo na unidade foi de R$ 15 milhões.