Itaju: curso foca na qualificação e incremento na renda

Buscando oferecer diversas oportunidades de qualificação profissional para os itajuenses, o Fundo Social (FUS) de Itaju trouxe a carreta móvel para oferecer o curso de polimento de veículos. A atividade é realizada em parceria com o Sebrae/Senai.

As aulas acontecem desde o dia 13 e vão até sexta-feira (28), sempre das 18h até 22h.

O polidor pode atuar profissionalmente em oficinas ou funilarias. Os participantes do curso também podem usar seu conhecimento para ter incremento na renda familiar, fazendo o serviço nas horas vagas ou finais de semana, por exemplo.

Segundo a presidente do FUS, Fátima Camargo, “essa parceria tem sido muito produtiva para Itaju porque ao longo de 2022 muitos cursos foram realizados, todos de forma gratuita, desenvolvendo o empreendedorismo”.