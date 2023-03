ITAJU: Crianças participam da primeira aula do projeto dança e movimento

A prefeitura de Itaju deu início na sexta-feira (3) ao projeto Dança e Movimento com os alunos do SCFV. A professora Rúbia que está encarregada do projeto afirma que objetivo é promover atividades físicas através da dança.

As aulas estão sendo realizadas na sede do CCI (Centro de Convivência do Idoso) “Ilze A. Modolim Guimarães”. A professora explica que se manter ativo resulta em diversos benefícios à saúde, possibilitando melhor qualidade de vida e convívio social.

“Este trabalho será muito importante para a integração dos jovens garantindo com isso, a sensação de bem-estar físico e mental.”, conclui Rúbia. Participaram da primeira aula 17 das 40 crianças que frequentam o SCFV.