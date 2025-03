Itaju: café da manhã homenageia idosas do CCI

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Itaju promoveu, na manhã de 12 de março, um café da manhã especial para as mulheres idosas participantes do Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Ilze A. Modolin Guimarães”.

O café foi oferecido no restaurante “Pé de Cedro” com a presença do prefeito Jerri de Souza Neiva e do vice-prefeito Wellington Pegorin e da equipe do órgão gestor da assistência e social e Cras.

“Oferecer cuidado e qualidade de vida é a nossa missão. Este momento é uma forma de valorizar o trabalho e a contribuição das mulheres na sociedade. Para nós, este café da manhã é uma forma simples, mas significativa, de proporcionar acolhimento e carinho às nossas participantes”, afirmou o prefeito Jerri.

“Ficamos extremamente felizes com a atitude de vocês em lembrar do nosso dia. Esse cuidado faz com que nos sintamos valorizadas”, afirmou uma das idosas ao prefeito.

O CCI de Itaju atende 99 frequentados atualmente com reunião toda segunda, quarta e sexta-feira. São oferecidas atividades, como canto coral, artesanato e atividades físicas, além de passeios diversos.