Itaju Agricultura faz ação conjunta do CAR com Rotas Rurais

O município de Itaju receberá mutirão da Secretaria Estadual da Agricultura nesta sexta-feira (18). A ação será realizada às 9h e às 16h na Casa da Agricultura, situada na Avenida João Zamboni Aspareto, 294.

O CAR, o Cadastro Ambiental Rural, é uma das ferramentas mais importantes desenvolvidas pela secretaria. Só para se ter ideia, neste momento, 100% das propriedades do estado (mais de 404 mil) já estão cadastradas em sistema e, até o final do ano, 100% terão sido analisadas.

Já o Rotas Rurais, que entrega o endereço, digital, às propriedades do campo, avança sobre mais de 470 municípios e até o final de novembro, estará disponível em 100% das cidades paulistas.

Agora, em ação inédita, a Secretaria de Agricultura vai juntar ambos os programas. Nos mutirões o proprietário/usuário deve ir até um local específico (no caso de Itaju, na Casa da Agricultura), dar o aceite no CAR e, ainda, receber impresso o seu endereço digital do Programa Rotas Rurais.

Para recepcionar os interessados, técnicos da secretaria estarão presentes no evento para quaisquer esclarecimentos adicionais e/ou dúvidas.

Conforme diz o secretário Francisco Matturro, por muitas vezes, a secretaria tem que ir ao encontro do proprietário de imóvel rural para executar seu trabalho; “Saímos do escritório, com todo nosso time e estrutura, e vamos ao campo. Essa é a disposição que o Governo do Estado de São Paulo mostra para auxiliar o homem do campo paulista em mais esta empreitada”, completou.