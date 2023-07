Idosos do CCI de Itaju visitam a Feira do Bordado de Ibitinga

Na quinta-feira (13) o Setor Social da Prefeitura de Itaju levou os idosos do CCI (Centro de Convivência do Idoso) para visitarem a 47ª Feira do Bordado de Ibitinga.

No total, 50 idosos foram até a feira, onde conheceram as novidades, o centro de exposições, realizaram compras e ainda almoçaram a convite da prefeitura em um restaurante na cidade.

O objetivo de oferecer esse tipo de passeio é proporcionar aos idosos dias animados e diferentes do seu cotidiano.

De acordo com o prefeito Jerri de Souza Neiva, este tipo de atividade serve para que os idosos possam conhecer novos lugares e também se distraírem.

“São momentos de muita alegria e lazer, a prefeitura sempre realiza passeios, festas e diversas atividades, proporcionando a eles lazer, hábitos saudáveis e qualidade de vida”, diz ele.