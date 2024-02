Ibitinga: Carro desgovernado invade loja e destrói móveis

Um carro desgovernado invadiu uma loja de móveis no Jardim Centenário, em Ibitinga (SP), na manhã desta terça-feira (13).

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o carro cruza a avenida Japão e invade a loja.

Outro vídeo, que circula nas redes sociais, mostra a fachada e os móveis que estavam expostos na vitrine destruídos. Nas imagens, também possível ver o momento que a motorista sai do veículo consciente e com um ferimento na cabeça.

Segundo a Polícia Militar, a motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro no local e disse que perdeu os sentidos enquanto dirigia. Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade com ferimentos leves.

A perícia do local foi realizada e um boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado para a delegacia de Ibitinga na manhã desta quarta-feira (14).

Segundo o dono do estabelecimento, o prejuízo com o estrago causado pelo carro ultrapassa R$ 200 mil.

Fonte: G1