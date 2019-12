Festa do Peão de Boraceia abre 2º lote de venda de camarotes

A Festa do Peão de Boraceia, que ocorre entres os dia 7 e 10 de maio, abriu nesta semana o 2º lote de venda de camarotes.

Segundo a organização do evento, após início das vendas, foram vendidos 30 camarotes em menos de uma semana. Agora, foram disponibilizados mais 20, totalizando 50.

Os camarotes com 12 lugares estão sendo comercializados no valor de R$ 1.500,00 à vista, ou R$ 1.550,00 em três vezes no cartão. Telefone para contato 14 98206-7961.

A Festa

Entre os dias 7 e 10 de maio, a Prefeitura de Boraceia promove a 32 ª Festa do Peão de Boraceia 2020.

O evento será no Centro de Eventos Culturais de Boraceia, conhecido por Barretinho.

Na quinta-feira, dia 7 de maio, ocorre abertura com a dupla Jorge e Mateus. No dia 9, sábado, já está confirmada para se apresentar a dupla César Menotti & Fabiano.

A organização ainda não divulgou outras atrações musicais.

Baile do Município

No dia 2 de maio será realizado o Baile do Município, no recinto Barretinho. Atração musical é a Mega Banda Show.