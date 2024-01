Festa de São Sebastião de Itaju tem início com quermesse e show ao vivo

Este ano, a 126º Festa de São Sebastião de Itaju comemora 88 anos de fundação da paróquia e 70 anos de emancipação política do município. As festividades têm início neste sábado (13), com quermesse e show ao vivo na Praça da Matriz. Elas se estendem até 04 de fevereiro.

As barracas montadas na praça oferecem leitoa e frango assado; pastel; cafta; espetinho de carne; fogazza; mini pizza; bebidas (incluindo suco e chope) e doces. A festa começa sempre após a missa das 19h.

Haverá mais dois sábados de quermesse, além da festa de encerramento, sempre com show musical ao vivo, em palco montado no local. A primeira atração é o cantor bauruense Marcos Ferrattini.

Outros artistas já confirmados são as Bandas Doce Veneno (20/01) e Matéria Prima (27/01) e o cantor baririense, Paulinho Moura (04/02).

Programação religiosa

A programação religiosa da 126ª Festa de São Sebastião de Itaju começa com o tríduo em louvor ao padroeiro, que será celebrado de 17 a 19 de janeiro, sempre a partir das 19h340, na Igreja Matriz.

Sábado (20), Dia de São Sebastião, as celebrações têm início às 7h, com missa e benção do bolo do padroeiro. No final da tarde, às 18h, será rezada missa solene, seguida de procissão e levantamento do mastro. Após a programação religiosa, ocorre mais uma dia de quermesse na praça.

No dia 04 de fevereiro, sábado de encerramento da festa, a programação inclui celebrações religiosas e atividades festivas. Logo de manhã, às 9h, haverá missa e benção dos veículos. A seguir, será realizado almoço festivo com música ao vivo. E, para concluir, tradicional leilão de gado

Programação da Festa de São Sebastião de Itaju